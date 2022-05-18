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Анзор Кавазашвили: «Если Черышев будет играть, как на ЧМ, то добро пожаловать в «Спартак»

Кавазашвили считает, что Черышев может перейти в «Спартак», если будет играть, как на ЧМ-2018
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в один из российских клубов.

«Стоит ли Денису переходить в «Спартак», пусть решает клуб. Также у Черышева есть отец, который часто по телевизору выступает. Он сам уже столько лет пробыл в Испании и в нашей сборной играл в 2018 году. Не могу сказать, на каком уровне футболист находится. Он вдалеке от нас, и мы не видим, как он играет, уже несколько лет. Черышев играл в составе сборной на чемпионате мира в России и показал прекрасную игру. Если он будет играть, как тогда, то добро пожаловать в «Спартак»», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Контракт россиянина с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года, соглашение не будет продлено. Таким образом, в другой клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Анзор Кавазашвили
Денис Черышев
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