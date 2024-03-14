Камавинга: «Анчелотти сказал мне, что собирается потанцевать со мной, когда я забью следующий гол»

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга поделился мнением об отсутствии голов за мадридскую команду в последние два сезона.

«Карло Анчелотти сказал мне, что собирается потанцевать со мной, когда я забью следующий гол. Но не знаю, когда это произойдет и когда ему это удастся», — цитирует Камавинга AS.

В этом сезоне 21-летний футболист провел за «Реал» 31 матч, отметившись 1 голевой передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года.