Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Кадисом» в ла лиге

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку на игру чемпионата Испании с «Кадисом», сообщает пресс-служба клуба.

В начале марта 20-летний хавбек получил повреждение. Из-за травмы он пропустил матч с «ПСЖ» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и игру ла лиги с «Гранадой» (3:2).

Встреча 29-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедад» и «Кадисом» пройдет 15 марта. Начало — в 23.00 (мск).

В сезоне-2023/24 за испанский клуб Захарян принял участие в 30 матчах, в которых отдал 1 голевую передачу.