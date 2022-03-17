«Реал» сыграет против «Барселоны» в форме в честь 120-летия клуба
«Реал» на матч с «Барселоной» выйдет в новой черной форме. Новый комплект, разработанный в коллаборации с авангардным японским брендом Y-3, приурочен к 120-летию мадридского клуба и 20-летнему сотрудничеству adidas и Йоджи Ямамото, создателю Y-3.
Полевые игроки «Реала» выйдут на газон «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье в черном комплекте, а вратарям мадридцев достанется более необычный розовый цвет. Коллекция, включающая в себя одежду и аксессуары, была представлена действующими футболистами клуба, к которым присоединился Икер Касильяс.
Una colecci?n especial para celebrar un momento especial. ?— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 17, 2022
Nuestro 120 aniversario.@RealMadrid x @adidasfootball
? https://t.co/kvrj5xoaWG pic.twitter.com/n1gwFIOcC6
В сезоне-2021/22 мадридский клуб играет в форме традиционного белого цвета. Резервная форма «сливочных» выполнена в преимущественно синих тонах.
Матч 29-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 20 марта в 23:00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|28
|20
|6
|2
|59-21
|66
|
2
|Севилья
|28
|15
|11
|2
|40-19
|56
|
3
|Барселона
|27
|14
|9
|4
|52-29
|51
|
4
|Атлетико
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|
5
|Бетис
|28
|15
|4
|9
|50-35
|49
|
6
|Р. Сосьедад
|28
|13
|8
|7
|29-29
|47
|
7
|Вильярреал
|28
|12
|9
|7
|48-26
|45
|
8
|Атлетик
|28
|10
|10
|8
|32-27
|40
|
9
|Валенсия
|28
|9
|10
|9
|41-43
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|8
|11
|33-32
|35
|
11
|Осасуна
|28
|9
|8
|11
|26-35
|35
|
12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|
13
|Р. Вальекано
|27
|9
|5
|13
|29-33
|32
|
14
|Эльче
|28
|8
|8
|12
|30-39
|32
|
15
|Хетафе
|28
|6
|10
|12
|26-32
|28
|
16
|Мальорка
|28
|6
|8
|14
|26-48
|26
|
17
|Гранада
|28
|5
|10
|13
|28-44
|25
|
18
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|
19
|Алавес
|28
|5
|7
|16
|21-45
|22
|
20
|Леванте
|28
|3
|10
|15
|30-55
|19
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|0 : 2
|24.04
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|22
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|26
|1
|4