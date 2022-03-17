«Реал» сыграет против «Барселоны» в форме в честь 120-летия клуба

«Реал» на матч с «Барселоной» выйдет в новой черной форме. Новый комплект, разработанный в коллаборации с авангардным японским брендом Y-3, приурочен к 120-летию мадридского клуба и 20-летнему сотрудничеству adidas и Йоджи Ямамото, создателю Y-3.

Полевые игроки «Реала» выйдут на газон «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье в черном комплекте, а вратарям мадридцев достанется более необычный розовый цвет. Коллекция, включающая в себя одежду и аксессуары, была представлена действующими футболистами клуба, к которым присоединился Икер Касильяс.

В сезоне-2021/22 мадридский клуб играет в форме традиционного белого цвета. Резервная форма «сливочных» выполнена в преимущественно синих тонах.

Матч 29-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 20 марта в 23:00 (мск).