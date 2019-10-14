Как Каземиру стал опорником. Очаровательная история

Хавбек «Реала» Каземиру рассказал, что в детстве он был нападающим, но стал опорным полузащитником во многом благодаря случайности.

— Когда я пришел на просмотр в «Сан-Паулу», я был форвардом. Я забивал много голов головой. Мне было 12 или 13 лет, — цитирует BR Sport Каземиру. — Помимо меня, вокруг было порядка 300 игроков, а выбрать собирались 50.

Тренер спросил, кто из нас нападающие, и около 40 ребят подняли руки. Я подумал: «Конкуренция большая, я не буду нападающим».

Затем тренер спросил: «Есть ли здесь опорные полузащитники?». Семь-восемь рук поднялись вверх. Я сказал себе: «Окей, я опорный полузащитник».