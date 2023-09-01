«Барселона» согласовала аренду Феликса без опции выкупа
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс близок к переходу в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, каталонский клуб достиг устной договоренности с «Атлетико» о переходе португальца. В условия арендного соглашения не будет включена опция выкупа 23-летнего игрока.
В июле этого года Феликс заявил, что мечтает перейти в «Барселону». Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.
Источник: Фабрицио Романо
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|4-7
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|
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|Лас-Пальмас
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|0
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|1
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|2
|
17
|Мальорка
|3
|0
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|2
|3-5
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|
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|0
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|2
|1-4
|1
|
19
|Альмерия
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|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|2.09
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Р. Сосьедад – Гранада
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|2.09
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|
Реал – Хетафе
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|2.09
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|
Алавес – Валенсия
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|2.09
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Бетис – Р. Вальекано
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|3.09
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Осасуна – Барселона
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Реал
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Альваро Мората
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Хон Гуриди
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Родриго де Пауль
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Луис Риоха
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Барселона
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|1
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|1
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