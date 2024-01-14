«Валенсия» разгромила «Кадис» и одержала четвертую победу подряд

«Валенсия» на выезде победила «Кадис» в матче 20-го тура испанской ла лиги — 4:1.

Победу гостям принесли голы Уго Дуро (8-я минута), Диего Лопеса (52-я), Хави Герры (90+4-я) и Хесуса Васкеса (90+8-я).

За хозяев на 21-й минуте с пенальти отличился Рубен Алькарас.

«Валенсия» (29 очков) поднялась на восьмое место в ла лиге. «Летучие мыши» одержали четвертую подряд победу во всех турнирах.

«Кадис» (15) идет на 18-й строчке в зоне вылета чемпионата Испании.