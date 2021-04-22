«Реал» разгромил «Кадис»

«Кадис» крупно проиграл «Реалу» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании (0:3). Форвард мадридцев Карим Бензема оформил дубль и отметился голевой передачей, поучаствовав во всех голах команды.

Мадридская команда вышла на первое место в турнирной таблице. «Кадис» идет на 13-й строчке.

Чемпионат Испании

31-й тур

«Кадис» — «Реал» — 0:3 (0:3)

Голы: Бензема, 30 — с пенальти (0:1). Одриосола, 33 (0:2). Бензема, 40 (0:3).

«Кадис»: Ледесма, Карселeн (Кала, 46), Эспино (Алехо, 65), Фали, Мауро, Хосе Мари (Акапо, 46), Йенссон, Негредо (Лосано, 46), Собрино, Санчес (Шапонич, 46), Искиэрдо.

«Реал»: Куртуа, Марселу (Гутьеррес, 74), Варан (Карвахаль, 61), Начо, Одриосола (Иско, 61), Эдер Милитау, Каземиру, Бланко, Бензема (Диас, 74), Винисиус Жуниор (Асенсио, 60), Родригу.

Предупреждения: Санчес, 8. Варан, 22. Карселeн, 29. Йенссон, 41. Начо, 46. Марселу, 68. Акапо, 90+2.

Судья: Матеу Лаос.

21 апреля. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».