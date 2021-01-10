«Кадис» прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв «Алавес»
«Кадис» в матче 18-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Алавес» (3:1).
Алекс Фернандес на 15-й минуте вывел хозяев вперед, но уже через восемь минут Хоселу сравнял цифры на табло. Ключевым моментом матча стало удаление защитника гостей Тачи за два предупреждения на 52-й минуте.
После этого «Кадис» забил еще дважды. Сначала отличился Чоко Лосано, а затем Альваро Негредо установил окончательный счет.
На данный момент «Кадис» пребывает на девятом месте с 23 очками, «Алавес» — 14-й с 18 очками.
Чемпионат Испании. Лига 1
18-й тур
«Кадис» — «Алавес» — 3:1 (1:1)
Голы: Фернандес, 15 (1:0). Хоселу, 23 — с пенальти (1:1). Лосано, 56 (2:1). Негредо, 68 (3:1).
«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Алькала, Эспино, Фали (Гарридо, 82), Фернандес (Адеканье, 90+1), Йенссон, Негредо (Малбашич, 88), Переа, Лосано (Хименес, 82).
«Алавес»: Пачеко, Лежен, Дуарте, Тачи, Агиррегабирия, Томас Пина (Келлер, 75), Батталья (Понс, 75), Хоселу, Дейверсон (Гарсия, 57), Риоха (Сайнс, 82), Хота (Мендес, 57).
Предупреждения: Фали, 22. Томас Пина, 40. Дейверсон, 44. Тачи, 45+2.
Удаление: Тачи, 50.
Судья: Санчес Мартинес.
10 января. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».
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