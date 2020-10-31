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«Кадис» переиграл «Эйбар» и поднялся на 2-е место в таблице

00:51
30 октября. Альваро Негредо. Фото Twitter
30 октября. Альваро Негредо. Фото Twitter
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«Кадис» на выезде одолел «Эйбар» в матче 8-го тура чемпионата Испании (2:0). Голы забили Альваро Негредо и Сальвадор Санчес-Понсе.

«Кадис» вышел на второе место в турнирной таблице, но у «Реала», «Гранады», «Вильярреала» и «Атлетико» есть еще игры в запасе. «Эйбар» идет на 11-й позиции.

Чемпионат Испании

8-й тур

«Эйбар» — «Кадис» — 0:2 (0:2)

Голы: Негредо, 36 (0:1). Санчес, 39 (0:2).

«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос (Рафа Суариш, 82), Родригес (Кондзер, 75), Диоп (Экспосито, 46), Альварес, Посо, Кике Гарсия (Муто, 82), Инуи (Серхио Энрич, 46), Б.Хиль.

«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес, Хосе Мари (Гарридо, 81), Йенссон (Фернандес, 80), Негредо (Бодижер, 80), Лосано (Малбашич, 72), Санчес (Алехо, 61).

Предупреждения: Лосано, 64. Бургос, 70.

Судья: Матеу Лаос.

30 октября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Эйбар — Кадис

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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