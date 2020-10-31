«Кадис» переиграл «Эйбар» и поднялся на 2-е место в таблице
«Кадис» на выезде одолел «Эйбар» в матче 8-го тура чемпионата Испании (2:0). Голы забили Альваро Негредо и Сальвадор Санчес-Понсе.
«Кадис» вышел на второе место в турнирной таблице, но у «Реала», «Гранады», «Вильярреала» и «Атлетико» есть еще игры в запасе. «Эйбар» идет на 11-й позиции.
Чемпионат Испании
8-й тур
«Эйбар» — «Кадис» — 0:2 (0:2)
Голы: Негредо, 36 (0:1). Санчес, 39 (0:2).
«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос (Рафа Суариш, 82), Родригес (Кондзер, 75), Диоп (Экспосито, 46), Альварес, Посо, Кике Гарсия (Муто, 82), Инуи (Серхио Энрич, 46), Б.Хиль.
«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес, Хосе Мари (Гарридо, 81), Йенссон (Фернандес, 80), Негредо (Бодижер, 80), Лосано (Малбашич, 72), Санчес (Алехо, 61).
Предупреждения: Лосано, 64. Бургос, 70.
Судья: Матеу Лаос.
30 октября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
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