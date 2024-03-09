«Кадис» благодаря дублю Хуанми обыграл «Атлетико» и одержал первую победу в ла лиге с сентября

«Атлетико» в гостях проиграл «Кадису» в матче 28-го тура испанской ла лиги — 0:2.

Дубль за хозяев оформил Хуанми. Нападающий отличился на 24-й и 64-й минутах.

«Атлетико» (55 очков) занимает четвертое место в ла лиге. «Кадис» (22) идет 18-м в турнирной таблице.

«Кадис» одержал первую победу в ла лиге с осени — 1 сентября команда обыграла в 4-м туре «Вильярреал» (3:1) и с тех пор ни разу не побеждала.