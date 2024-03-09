Трансляция игры «Гранада» — «Реал Сосьедад» на Окко начнется в 20.30

«Реал Сосьедад» на выезде сыграет против «Гранады» в матче 28-го тура чемпионата Испании в субботу, 9 марта. Встреча пройдет на стадионе «Нуэво Эстадио де Лос Карменес» в Гранаде, Испания. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Гранада» — «Реал Сосьедад» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 20.30 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры 28-го тура ла лиги.

«Реал Сосьедад» набрал 40 очков и идет на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 27 туров. «Гранада» с 14 баллами находится на 19-м месте после 27 матчей в ла лиге.

В последний раз команды встречались 2 сентября 2023 года. Тогда «Сосьедад» дома обыграл «Г» (2:2) в 7-м туре примеры.

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