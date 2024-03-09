«Реал Сосьедад» без Захаряна одержал волевую победу над «Гранадой»

«Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Гранаду» в матче 28-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Дубль за хозяев оформил Мюрто Узуни. Албанец реализовал пенальти на 21-й минуте и забил с игры в конце первого тайма.

«Реал Сосьедад» дважды уступал в счете по ходу матча, но сумел одержать волевую победу. За команду отличились Умар Садик (33-я минута), Робен Ле Норман (80-я) и Андре Силва (85-я).

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян пропускал матч из-за повреждения.

«Реал Сосьедад» (43 очка) поднялся на шестое место в ла лиге. «Гранада» (14) идет предпоследней в турнирной таблице.