Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич в очередной раз признался, что хотел бы остаться в команде, сообщает Football Espana. Контракт 31-летнего хорвата с каталонцами действует до 30 июня 2021 года.

"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании после матча 35-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (1:0).

– Мы заслужили выиграть титул сегодня. Я так счастлив быть в "Барселоне". Живу для этого клуба... Продление контракта? Буду сохранять спокойствие и ждать лета. Не вижу себя ни в каком клубе, только в "Барсе". Надеюсь, что представители клуба скоро придут ко мне с новостью о сделке в ближайшее время, – приводит слова Ракитича Football Espana.

В текущем сезоне Ракитич провел 49 матчей за "Барселону", забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.

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