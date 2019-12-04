Иван Ракитич: «Мечтаю еще раз надеть футболку «Севильи»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о возможном возвращении в «Севилью».

— Когда придет время поднять этот вопрос, то я буду только рад, — цитирует Ракитича AS. — Всегда говорил, что из всех своих бывших клубов я был бы рад снова вернуться именно в «Севилью». Надеюсь, однажды это случится. Сейчас я очень счастлив за этот клуб и за те результаты, которых они добиваются. Я мечтаю еще раз надеть футболку «Севильи».

На данный момент я игрок «Барселоны». Главное, я хочу продолжить выступать здесь. Мне еще есть, что предложить этому клубу. Если я еще могу играть, то нет места лучше для этого, чем «Барселона».

Ракитич выступал за «Севилью» с 2011-й по 2014 год и стал обладателем Лиги Европы-2013/14.

В текущем сезоне на счету 31-летнего хорвата 13 матчей во всех турнирах и одна голевая передача.