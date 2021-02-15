Источник: Рамос принял решение покинуть «Реал»

Защитник «Реала» Серхио Рамос принял решение покинуть мадридский клуб, утверждает El Chiringuito.

34-летний испанец покинет «Реал» в связи с истечением контракта, который рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рамос отклонил предложение «Реала» о продлении контракта. Мадридцы предлагали 34-летнему игроку соглашение на два года с понижением зарплаты и не будут отступать от этих условий.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Рамос провел 14 матчей в ла лиге и забил 2 гола.