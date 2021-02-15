Защитник «Барселоны» Пике вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник «Барселоны» в понедельник, 16 февраля, вернулся к занятиям в общей группе, сообщается на сайте каталонского клуба.

34-летний испанец сможет выйти на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (16 февраля), если попадет в заявку на игру.

21 ноября прошлого года Пике был заменен из-за травмы в матче 10-го тура ла лиги с «Атлетико» (0:1). Тогда защитник повредил связки коленного сустава.

В текущем сезоне Пике провел 10 матчей за сине-гранатовых и забил один гол.