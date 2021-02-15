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У Суареса есть опция расторжения контракта с «Атлетико». Футболист не собирается покидать клуб

20:26
Луис Суарес. Фото Twitter
Луис Суарес. Фото Twitter
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Стали известны подробности контракта нападающего Луиса Суареса с «Атлетико». У 34-летнего уругвайца есть опция, которая позволит ему разорвать договор в одностороннем порядке до 30 июня, несмотря на то, что соглашение, подписанное прошлым летом, будет действовать до лета 2022 года, информирует Marca.

Этот пункт включили в соглашение на тот случай, если Суарес не сможет адаптироваться в команде. Впрочем, сам игрок на данный момент абсолютно всем доволен и не намерен покидать клуб.

Суарес лидирует в гонке бомбардиров примеры с 16 голами.

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