У Суареса есть опция расторжения контракта с «Атлетико». Футболист не собирается покидать клуб

Стали известны подробности контракта нападающего Луиса Суареса с «Атлетико». У 34-летнего уругвайца есть опция, которая позволит ему разорвать договор в одностороннем порядке до 30 июня, несмотря на то, что соглашение, подписанное прошлым летом, будет действовать до лета 2022 года, информирует Marca.

Этот пункт включили в соглашение на тот случай, если Суарес не сможет адаптироваться в команде. Впрочем, сам игрок на данный момент абсолютно всем доволен и не намерен покидать клуб.

Суарес лидирует в гонке бомбардиров примеры с 16 голами.