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Источник: Пеллегрини покинет «Бетис» ради Китая через 3 недели после назначения

23:26

Мануэль Пеллегрини может покинуть пост главного тренера «Бетиса», не проработав в нем и месяца. Как сообщает Radio Gaceta, специалист получил выгодное предложение из Китая.

Ожидается, что Пеллегрини в «Бетисе» заменит Йорди Кройф. Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», сын Йохана Кройфа, ранее возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, китайский «Чунцин Лифань», а также сборную Эквадора.

Пеллегрини, ранее работавший с «Реалом» и «Манчестер Сити», был назначен на пост главного тренера «Бетиса» 9 июля, контракт с ним рассчитан до конца сезона-2022/23.

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