Источник: Малком подпишет контракт с "Зенитом" на пять лет

Стал известен срок контракта, который подпишет с "Зенитом" нападающий "Барселоны" Малком. 22-летний бразилец заключит соглашение на пять лет, сообщает в Twitter журналист французского радиоканала RMC Мохамед Буфаси.

Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Также в договоре прописаны возможные бонусы в размере 5 миллионов. Малкому осталось пройти медобследование, после чего он подпишет личный контракт.

В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.