Источник: «Барселона» выставит Ракитича, Видаля и еще четверых игроков на трансфер

«Барселона» выставит на трансфер шестерых футболистов, сообщает AS. Каталонцы намерены провести серьезные перестановки в составе после провала в сезоне-2019/20. «Барса» уступила чемпионский титул «Реалу», а в Лиге чемпионов была разгромлена «Баварией» в 1/4 финала (2:8).

Ожидается, что на трансфер будут выставлены Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Мартин Брэйтуэйт, Самюэль Юмтити, Артуро Видаль и Усман Дембеле.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут также продать Луиса Суареса, а лидер и капитан команды Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере».