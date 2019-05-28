21:36 | Футбол — Испания

Источник: "Барселона" сообщила Вальверде, что уволит его

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"Барселона" в ближайшее время отправит в отставку Эрнесто Вальверде с поста главного тренера. Как утверждает журналист El Chiringuito TV Хоаким Доменек, руководство сине-гранатовых уже сообщило 55-летнему специалисту о своем решении.

В то же время Cadena Ser опровергло эту информацию: издание сообщает, что в настоящее время Вальверде находится в отпуске. Он рассчитывает, что останется на посту главного тренера "Барселоны". 

Напомним, Вальверде возглавляет "Барселону" с 29 мая 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды выигрывали чемпионат Испании, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.

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