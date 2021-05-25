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Источник: Аллегри заменит Зидана на посту главного тренера «Реала»

16:51
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Главный тренер «Реал» Зинедин Зидан покинет свой пост по окончании сезона, сообщает El Partidazo de COPE 25 мая. По данным источника, его заменит Массимилиано Аллегри.

«Реал» под руководство Зидана в сезоне-2020/21 стал вторым в чемпионате Испании. Команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Челси» (1:1, 0:2).

53-летний итальянец пять раз привел «Ювентус» к победе в чемпионате Италии, четырежды выиграл Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны. При нем команда два раза вышла в финал Лиги чемпионов. Также он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии с «Миланом».

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