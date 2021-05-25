Источник: Аллегри заменит Зидана на посту главного тренера «Реала»

Главный тренер «Реал» Зинедин Зидан покинет свой пост по окончании сезона, сообщает El Partidazo de COPE 25 мая. По данным источника, его заменит Массимилиано Аллегри.

«Реал» под руководство Зидана в сезоне-2020/21 стал вторым в чемпионате Испании. Команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Челси» (1:1, 0:2).

53-летний итальянец пять раз привел «Ювентус» к победе в чемпионате Италии, четырежды выиграл Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны. При нем команда два раза вышла в финал Лиги чемпионов. Также он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии с «Миланом».