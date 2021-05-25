Суарес считает чемпионство с «Атлетико» более ценным, чем с «Барселоной»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал, почему расплакался после победы в ла лиге.

«Для футбольных фанатов это было отличное зрелище. Это было здорово, но очень сложно из-за того, что мне пришлось пережить. Это показало, какой ценностью обладает чемпионство в ла лиге. Очевидно, победа в этом турнире с «Атлетико» имеет большую ценность, чем с «Барселоной». Этот трофей очень многое значит для меня.

Никогда не забуду ту радость, что испытали мои дети после этой победы. Моя жена плакала вместе со мной во время видеозвонка. Деньги не приносят счастья. Она знает, через какие тяжелые моменты мне пришлось пройти. Я страдал, когда «Барселона» отстранила меня от тренировок", — цитирует Суареса COPE.

Напомним, по итогам завершившегося сезона-2020/21 Суарес в составе «Атлетико» стал чемпионом Испании. «Барселона» заняла третье место. Каталонский клуб 34-летний уругвайский форвард покинул в сентябре 2020 года.