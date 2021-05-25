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Главный тренер «Эйбара» покинул команду после вылета из примеры

16:21
Хосе Луис Мендилибар. Фото ФК «Эйбар».
Хосе Луис Мендилибар. Фото ФК «Эйбар».
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Хосе Луис Мендилибар покинул пост главного тренера «Эйбара», который по итогам сезона вылетел во второй дивизион чемпионата Испании, сообщает сайт клуба.

Контракт с Мендилибаром расторгнут по обоюдному согласию. Также клуб покидают тренер по физподготовке Тони Руис, второй тренер Иньяки Беа и тренер вратарей Хосу Анусита.

60-летний Мендилибар возглавлял «Эйбар» на протяжении шести последних сезонов, в которых клуб выступал в примере. По итогам сезона-2020/21 «Эйбар» занял в турнирной таблице последнее, 20-е место.

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