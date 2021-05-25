Главный тренер «Эйбара» покинул команду после вылета из примеры

Хосе Луис Мендилибар покинул пост главного тренера «Эйбара», который по итогам сезона вылетел во второй дивизион чемпионата Испании, сообщает сайт клуба.

Eskerrik asko amets honetako gidaria izateagatik!



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?Gracias por haber sido protagonista fundamental de este maravilloso sue?o!#EskerrikAskoMendilibar pic.twitter.com/VSefWvdKG0 — SD Eibar (@SDEibar) May 25, 2021

Контракт с Мендилибаром расторгнут по обоюдному согласию. Также клуб покидают тренер по физподготовке Тони Руис, второй тренер Иньяки Беа и тренер вратарей Хосу Анусита.

60-летний Мендилибар возглавлял «Эйбар» на протяжении шести последних сезонов, в которых клуб выступал в примере. По итогам сезона-2020/21 «Эйбар» занял в турнирной таблице последнее, 20-е место.