«Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес»

«Атлетико» в матче 11-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Алавес» со счетом 2:1.

На голы Родриго Рикельме и Альваро Мораты гости ответили точным ударом Андера Гевары на 90+6-й минуте.

После этого матча «Атлетико» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Алавес» с 9 очками — на 17-й строчке.