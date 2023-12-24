Иско договорился с «Бетисом» о продлении контракта

Полузащитник «Бетиса» Иско подпишет новый контракт с клубом, утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, новое соглашение 31-летнего испанца будет рассчитано до лета 2027 года.

Иско выступает за «Бетис» с июля этого года. Он провел за команду 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Действующее соглашение полузащитника с клубом истекает в конце сезона.