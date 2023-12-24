Симеоне считает, что для «Атлетико» 2023 год удался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча ла лиги с «Севильей» (1:0) оценил выступление клуба в уходящем году.

«Мы провели очень хороший год. В 50 матчах проиграли только 8 раз, одержали 34 победы, забили 104 гола. Так что год, с декабря по декабрь, получился очень хорошим», — сказал Симеоне Marca.

«Атлетико» (38 очков) поднялся на третье место в ла лиге, обойдя «Барселону» (38) по дополнительным показателям. «Севилья» (16) осталась на 15-й строчке в турнирной таблице.