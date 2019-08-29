Иржи Ярошик: «Как тренер я никогда не сыграю договорной матч»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик рассказал о расследовании обстоятельств матча 2011 года между «Леванте» и «Сарагосой». Чех принял участие в той встрече в составе «Сарагосы», по версии следствия игра могла носить договорной характер. 2 сентября Ярошик вызван в суд на решающее заседание по данному делу.

— В том игре «Сарагосе» была нужна только победа для сохранения места в примере. А «Леванте» уже ничего не было нужно, — сказал Ярошик в интервью для YouTube-канала бывшего собкора «СЭ» в Испании Александра Вишневского. — Мы выиграли 2:1, очень хорошо носились по полю, играли просто здорово. А через пару месяцев выяснилось, что игра была договорной. Поскольку я участвовал в этом матче, то теперь вынужден приезжать в Испанию на судебные заседания, равно как и все остальные участники матча — Андер Эррера, Габи и так далее. На суд вызываются тренеры, администраторы, футболисты обеих команд. Люди вынуждены прилетать из Мексики, из Южной Америки.

— Вы один из немногих футболистов, на чьем банковском счете не найдено подозрительных переводов. И вы не из той команды, которая сдала матч. Так в чем же следствие видит вашу вину?

— В суд вызываются все участники матча. Виновны не только те, кто получают деньги. Виновны и те, кто предлагают деньги. Лично я перед игрой ничего не знал о каких-либо договоренностях. Но теперь всем участникам матча грозят большие наказания, и я переживаю из-за этого. Я немного боюсь.

— Сейчас вы начинающий тренер. Если когда-нибудь президент клуба скажет вам: «У нас долг за прошлый сезон, надо отдать игру?

— Я отвечу ему: «До свидания». Как тренер я никогда не сыграю договорной матч.