Игроки "Порту" Теллес и Эррера перейдут в "Атлетико"

Защитник "Порту" Алекс Теллес и полузащитник Эктор Эррера станут футболистами "Атлетико".

По информации A Bola, "матрасники" заплатят за 26-летнего Теллеса 30 миллионов евро, хотя отступные в контракте бразильца прописаны в размере 40 миллионов.

Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.

В текущем сезоне на счету Теллеса за "Порту" 44 матча, 5 голов и 10 результативных передач. Эррера провел за "драконов" 45 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевых паса.