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Сегодня, 13:25

Пике и Бускетс согласились вновь снизить зарплаты, чтобы помочь «Барселоне» с регистрацией игроков

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» обратилась к защитнику Жерару Пике и полузащитнику Серхио Бускетсу с просьбой о снижении зарплат, так как активации экономических рычагов будет недостаточно для регистрации новых игроков, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в среду, 3 июля, состоялись встречи руководства каталонцев с игроками, на которой они выразили готовность помочь клубу зарегистрировать новичков.

В ближайшее время состоятся переговоры агентов Пике и Бускетса с руководством сине-гранатовых, в ходе которых новые условия контрактов закрепят документально.

При этом в «Барселоне» уверены, что смогут рассчитывать на отказ защитника и полузащитника от части выплат.

Ранее сообщалось, что высокая зарплата Пике не дает «Барселоне» зарегистрировать новых игроков.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220805/1001846407/pique-busquets-dispuestos-ayudar-fair-play.html
Жерар Пике
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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Высокая зарплата Пике не дает «Барселоне» зарегистрировать новых игроков
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