Пике и Бускетс согласились вновь снизить зарплаты, чтобы помочь «Барселоне» с регистрацией игроков

«Барселона» обратилась к защитнику Жерару Пике и полузащитнику Серхио Бускетсу с просьбой о снижении зарплат, так как активации экономических рычагов будет недостаточно для регистрации новых игроков, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в среду, 3 июля, состоялись встречи руководства каталонцев с игроками, на которой они выразили готовность помочь клубу зарегистрировать новичков.

В ближайшее время состоятся переговоры агентов Пике и Бускетса с руководством сине-гранатовых, в ходе которых новые условия контрактов закрепят документально.

При этом в «Барселоне» уверены, что смогут рассчитывать на отказ защитника и полузащитника от части выплат.

Ранее сообщалось, что высокая зарплата Пике не дает «Барселоне» зарегистрировать новых игроков.