«Барселона» представила Левандовски под девятым номером. Под ним выступал Депай

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски был официально представлен перед болельщиками на «Камп Ноу».

33-летний поляк вышел на поле под девятым номером. В минувшем сезоне под ним выступал форвард Мемфис Депай. Отметим, в предсезонном турне Левандовски играл под 12-м номером.

Ранее стало известно, что «Барселона» заплатила 45 миллионов евро за трансфер Левандовски. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.