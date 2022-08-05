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«Барселона» должна выплатить Пике 52 миллиона евро в сезоне-2022/23. Клуб просит защитника отказаться от части суммы

Высокая зарплата Пике не дает «Барселоне» зарегистрировать новых игроков
Карен Саркисян
Корреспондент
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Высокая зарплата защитника Жерара Пике не дает «Барселоне» зарегистрировать новых игроков, сообщает Diari ARA.

По информации источника, каталонский клуб должен выплатить 35-летнему испанцу 52 миллиона евро в сезоне-2022/23. В эту сумму входит зарплата до налогов, отложенные в связи с пандемией коронавируса платежи, а также часть зарплаты, которую защитник согласился получить позже, чтобы помочь сине-гранатовым с регистрацией игроков летом 2021 года. Напомним, что тогда Пике согласился на отсрочку более 70 процентов причитающихся ему платежей.

Отмечается, что на этой неделе состоялась встреча президента «Барселоны» Жоана Лапорты и спортивного руководства с защитником и его представителем Артуро Каналесом. Стороне Пике дали понять, что сумма в 52 миллиона евро невозможна для нынешней зарплатной ведомости клуба, поэтому необходимо изменить порядок выплат.

При этом Пике очень хочет остаться в «Барселоне», несмотря на большую конкуренцию в команде за место в центре защиты. Поэтому руководство каталонского клуба призвало защитника согласиться на сокращение зарплаты.

В прошедшем сезоне Пике принял участие в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах и забил три мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.ara.cat/esports/barca/gerard-pique-pot-evitar-nova-venda-patrimoni-barca_1_4453696.html
Жерар Пике
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