«Барселона» должна выплатить Пике 52 миллиона евро в сезоне-2022/23. Клуб просит защитника отказаться от части суммы
Высокая зарплата защитника Жерара Пике не дает «Барселоне» зарегистрировать новых игроков, сообщает Diari ARA.
По информации источника, каталонский клуб должен выплатить 35-летнему испанцу 52 миллиона евро в сезоне-2022/23. В эту сумму входит зарплата до налогов, отложенные в связи с пандемией коронавируса платежи, а также часть зарплаты, которую защитник согласился получить позже, чтобы помочь сине-гранатовым с регистрацией игроков летом 2021 года. Напомним, что тогда Пике согласился на отсрочку более 70 процентов причитающихся ему платежей.
Отмечается, что на этой неделе состоялась встреча президента «Барселоны» Жоана Лапорты и спортивного руководства с защитником и его представителем Артуро Каналесом. Стороне Пике дали понять, что сумма в 52 миллиона евро невозможна для нынешней зарплатной ведомости клуба, поэтому необходимо изменить порядок выплат.
При этом Пике очень хочет остаться в «Барселоне», несмотря на большую конкуренцию в команде за место в центре защиты. Поэтому руководство каталонского клуба призвало защитника согласиться на сокращение зарплаты.
В прошедшем сезоне Пике принял участие в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах и забил три мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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2
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3
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4
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5
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6
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
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Осасуна – Севилья
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|13.08
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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Атлетик – Мальорка
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|20:30
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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