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Стали известны условия, при которых Пике готов отпустить детей жить в США с Шакирой

Пике готов отпустить детей жить в США с Шакирой за 400 тысяч евро и пять полетов в год первым классом
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шакира и Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Стали известны условия, при которых защитник «Барселоны» Жерар Пике готов отпустить детей жить в Майами (США) с певицей Шакирой.

Как сообщает Marca со ссылкой на Telemundo, 35-летний испанец готов согласиться на переезд детей, хотя раньше был против этого.

Отмечается, что защитник поставил два обязательных условия. Он просит 45-летнюю колумбийку обеспечить ему пять полетов в Майами в год первым классом, чтобы видеться с детьми, а также 400 тысяч евро на выплату долга.

4 июня стало известно о расставании Пике и Шакиры после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей.

Причиной расставания стала измена защитника с официанткой, с которой он вскоре также расстался. Певица хочет переехать жить в США, забрав с собой детей, с чем не согласен игрок «Барселоны».

Шакира и&nbsp;Жерар Пике с&nbsp;сыном Миланом. Шакира шантажирует Пике из-за измены: хочет увезти детей в США и угрожает компроматом
Источник: https://www.marca.com/tiramillas/musica/2022/07/28/62e27a9222601ddf308b45ae.html

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19%

2.40

ТБ 2.5

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1.83
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Спартак
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П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

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Жерар Пике
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13
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