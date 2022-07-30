Стали известны условия, при которых Пике готов отпустить детей жить в США с Шакирой

Пике готов отпустить детей жить в США с Шакирой за 400 тысяч евро и пять полетов в год первым классом

Стали известны условия, при которых защитник «Барселоны» Жерар Пике готов отпустить детей жить в Майами (США) с певицей Шакирой.

Как сообщает Marca со ссылкой на Telemundo, 35-летний испанец готов согласиться на переезд детей, хотя раньше был против этого.

Отмечается, что защитник поставил два обязательных условия. Он просит 45-летнюю колумбийку обеспечить ему пять полетов в Майами в год первым классом, чтобы видеться с детьми, а также 400 тысяч евро на выплату долга.

4 июня стало известно о расставании Пике и Шакиры после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей.

Причиной расставания стала измена защитника с официанткой, с которой он вскоре также расстался. Певица хочет переехать жить в США, забрав с собой детей, с чем не согласен игрок «Барселоны».