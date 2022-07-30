Стали известны условия, при которых Пике готов отпустить детей жить в США с Шакирой
Стали известны условия, при которых защитник «Барселоны» Жерар Пике готов отпустить детей жить в Майами (США) с певицей Шакирой.
Как сообщает Marca со ссылкой на Telemundo, 35-летний испанец готов согласиться на переезд детей, хотя раньше был против этого.
Отмечается, что защитник поставил два обязательных условия. Он просит 45-летнюю колумбийку обеспечить ему пять полетов в Майами в год первым классом, чтобы видеться с детьми, а также 400 тысяч евро на выплату долга.
4 июня стало известно о расставании Пике и Шакиры после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей.
Причиной расставания стала измена защитника с официанткой, с которой он вскоре также расстался. Певица хочет переехать жить в США, забрав с собой детей, с чем не согласен игрок «Барселоны».
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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Атлетик – Мальорка
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|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
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|22:30
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Бетис – Эльче
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