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Сегодня, 07:15

Брэйтуэйт готов уйти из «Барселоны» только ради сильного клуба из Испании или Англии

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт готов рассматривать только интересные предложения о трансфере, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 31-летний датчанин согласиться уйти из каталонского клуба только ради сильного клуба из Испании или Англии.

Отмечается, что нападающий не хочет уходить в клубы из нижней части турнирной таблицы.

При этом если же ни одно из предложений не устроит Брэйтуэйта, он планирует остаться у сине-гранатовых.

В прошедшем сезоне Брэйтуэйт забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/exigencias-braithwaite-salir-barca-14191871

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