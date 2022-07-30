Брэйтуэйт готов уйти из «Барселоны» только ради сильного клуба из Испании или Англии

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт готов рассматривать только интересные предложения о трансфере, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 31-летний датчанин согласиться уйти из каталонского клуба только ради сильного клуба из Испании или Англии.

Отмечается, что нападающий не хочет уходить в клубы из нижней части турнирной таблицы.

При этом если же ни одно из предложений не устроит Брэйтуэйта, он планирует остаться у сине-гранатовых.

В прошедшем сезоне Брэйтуэйт забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.