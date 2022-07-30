Лапорта отреагировал на слова Невилла о том, что «Барселона» позорит свое великое имя
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла о ситуации с полузащитником Френки де Йонгом, которого в каталонском клубе попросили пойти на сокращение зарплаты на 50 процентов.
Ранее 47-летний англичанин заявил: «Ситуация, при которой клубы высмеивают игроков и не платят им должные деньги, выводит меня из себя! «Барселона» позорит свое великое имя!»
«Я уважаю мнение Невилла, он был очень хорошим игроком, — приводит слова Лапорты CBS Sports. — Но на мой взгляд, Гари не прав, потому что, я настаиваю, мы уважаем всех наших футболистов. Если мы инвестируем в новых игроков, то делаем это как раз для того, чтобы сделать клуб конкурентоспособнее. Это своего рода замкнутый круг: инвестируя в новых футболистов, вы вовлекаете болельщиков, что, в свою очередь, улучшает вашу экономику».
В прошедшем сезоне 25-летний нидерландец забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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