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Лапорта отреагировал на слова Невилла о том, что «Барселона» позорит свое великое имя

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла о ситуации с полузащитником Френки де Йонгом, которого в каталонском клубе попросили пойти на сокращение зарплаты на 50 процентов.

Ранее 47-летний англичанин заявил: «Ситуация, при которой клубы высмеивают игроков и не платят им должные деньги, выводит меня из себя! «Барселона» позорит свое великое имя!»

«Я уважаю мнение Невилла, он был очень хорошим игроком, — приводит слова Лапорты CBS Sports. — Но на мой взгляд, Гари не прав, потому что, я настаиваю, мы уважаем всех наших футболистов. Если мы инвестируем в новых игроков, то делаем это как раз для того, чтобы сделать клуб конкурентоспособнее. Это своего рода замкнутый круг: инвестируя в новых футболистов, вы вовлекаете болельщиков, что, в свою очередь, улучшает вашу экономику».

В прошедшем сезоне 25-летний нидерландец забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Гари Невилл
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Жоан Лапорта
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
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12.08 22:00
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 - : -
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 - : -
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