Лапорта отреагировал на слова Невилла о том, что «Барселона» позорит свое великое имя

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла о ситуации с полузащитником Френки де Йонгом, которого в каталонском клубе попросили пойти на сокращение зарплаты на 50 процентов.

Ранее 47-летний англичанин заявил: «Ситуация, при которой клубы высмеивают игроков и не платят им должные деньги, выводит меня из себя! «Барселона» позорит свое великое имя!»

«Я уважаю мнение Невилла, он был очень хорошим игроком, — приводит слова Лапорты CBS Sports. — Но на мой взгляд, Гари не прав, потому что, я настаиваю, мы уважаем всех наших футболистов. Если мы инвестируем в новых игроков, то делаем это как раз для того, чтобы сделать клуб конкурентоспособнее. Это своего рода замкнутый круг: инвестируя в новых футболистов, вы вовлекаете болельщиков, что, в свою очередь, улучшает вашу экономику».

В прошедшем сезоне 25-летний нидерландец забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.