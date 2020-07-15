«Хватит использовать фильтры». 34-летний Рамос поразил своим космическим телосложением
15 июля 2020, 23:40
Капитан и защитник «Реала» Серхио Рамос опубликовал новый пост в Instagram. 34-летний испанский футболист показала фото в одних шортах и бутсах с тренировки мадридской команды.
«Наша очередь. Давайте, вперед», — написал в Instagram защитник.
«Хватит использовать фильтры», — отреагировал на пост одноклубник Рамоса форвард «Реала» Лукас Васкес.
«Реал» с 83 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 36 туров.
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