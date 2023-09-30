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Сегодня, 16:56

«Вильярреал» в меньшинстве сыграл вничью с «Хетафе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вильярреал» сыграл вничью с «Хетафе» — 0:0.
Фото Global Look Press

«Вильярреал» и «Хетафе» не забили голов в матче 8-го тура чемпионата Испании — 0:0. Встреча прошла в городе Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».

С 23-й минуте гости играли в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник команды Алекс Баэна.

«Хетафе» с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» располагается на 12-й стрчоке (8 очков).

Испания. Ла Лига. 8-й тур
30 сент, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:0
Вильярреал
Источник: Таблица ла лиги
ФК Вильярреал
ФК Хетафе
0
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал травму Рафиньи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
2
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
3
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
13
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
14
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
15
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 0 : 0
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
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1.10 22:00
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Атлетико

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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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Савио

Жирона

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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