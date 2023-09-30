«Вильярреал» в меньшинстве сыграл вничью с «Хетафе»

«Вильярреал» и «Хетафе» не забили голов в матче 8-го тура чемпионата Испании — 0:0. Встреча прошла в городе Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».

С 23-й минуте гости играли в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник команды Алекс Баэна.

«Хетафе» с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» располагается на 12-й стрчоке (8 очков).