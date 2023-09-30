Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал травму Рафиньи

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о травме вингера Рафиньи Диаса.

Нападающий «Барселоны» Рафинья был травмирован в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:0). 26-летний бразилец был заменен на 37-й минуте встречи.

«Я надеюсь, что он будет доступен после международного перерыва на матчи сборных», — цитирует Хави Barca Universal.

Диас в этом сезоне провел семь матчей за «Барселону» в текущем сезоне. На его счету два гола и три ассиста.