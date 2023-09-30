Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал травму Рафиньи
Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о травме вингера Рафиньи Диаса.
Нападающий «Барселоны» Рафинья был травмирован в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:0). 26-летний бразилец был заменен на 37-й минуте встречи.
«Я надеюсь, что он будет доступен после международного перерыва на матчи сборных», — цитирует Хави Barca Universal.
Диас в этом сезоне провел семь матчей за «Барселону» в текущем сезоне. На его счету два гола и три ассиста.
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|20
|
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|7
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|1
|0
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|19
|
3
|Реал
|7
|6
|0
|1
|13-6
|18
|
4
|Атлетик
|7
|4
|2
|1
|13-6
|14
|
5
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|4
|1
|1
|15-5
|13
|
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|3
|1
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|12
|
7
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|3
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|2
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|11
|
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|7
|3
|1
|3
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|10
|
9
|Кадис
|7
|2
|3
|2
|6-8
|9
|
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|7
|2
|3
|2
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|9
|
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|7
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|2
|3
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|8
|
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|Алавес
|7
|2
|1
|4
|6-10
|7
|
13
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
14
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
15
|Вильярреал
|7
|2
|1
|4
|10-13
|7
|
16
|Мальорка
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
17
|Сельта
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
19
|Гранада
|7
|1
|1
|5
|10-18
|4
|
20
|Альмерия
|7
|0
|2
|5
|8-18
|2
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|29.09
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|30.09
|15:00
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|30.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Мальорка
|- : -
|30.09
|19:30
|
Жирона – Реал
|- : -
|30.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|- : -
|1.10
|15:00
|
Альмерия – Гранада
|- : -
|1.10
|17:15
|
Алавес – Осасуна
|- : -
|1.10
|22:00
|
Атлетико – Кадис
|- : -
|1.10
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|2.10
|22:00
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
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Роберт Левандовски
Барселона
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|П
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|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Савио
Жирона
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
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|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|2
|1
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