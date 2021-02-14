«Реал Сосьедад» с минимальным счетом победил «Хетафе»
«Хетафе» принимал «Реал Сосьедад» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
«Реал Сосьедад» набрал 38 очков и поднялся пятое место в турнирной таблице. «Хетафе» набрал только 1 очко в последних пяти играх.
Чемпионат Испании. Лига 1
23-й тур
«Хетафе» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:1)
Гол: Исак, 30.
«Хетафе»: Сория, Ньом, Суарес (Кубо, 58), Кабако, Оливера (Портильо, 73), Шакла, Максимович (Аленья, 59), Арамбарри, Кукурелья, Мата (Анхель, 78), Кучо Эрнандес (Энес Унал, 73).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Сильва (Ле Норман, 87), Ильярраменди (Гевара, 88), Мерино, Субельдия, Янузай (Порту, 74), Оярсабаль (Барренечеа, 79), Исак (Фернандес, 78).
Предупреждения: Шакла, 43. Кучо Эрнандес, 71. Портильо, 77. Порту, 89. Фернандес, 90+1. Барренечеа, 90+2.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
14 февраля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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