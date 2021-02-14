«Реал Сосьедад» с минимальным счетом победил «Хетафе»

«Хетафе» принимал «Реал Сосьедад» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

«Реал Сосьедад» набрал 38 очков и поднялся пятое место в турнирной таблице. «Хетафе» набрал только 1 очко в последних пяти играх.

Чемпионат Испании. Лига 1

23-й тур

«Хетафе» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:1)

Гол: Исак, 30.

«Хетафе»: Сория, Ньом, Суарес (Кубо, 58), Кабако, Оливера (Портильо, 73), Шакла, Максимович (Аленья, 59), Арамбарри, Кукурелья, Мата (Анхель, 78), Кучо Эрнандес (Энес Унал, 73).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Сильва (Ле Норман, 87), Ильярраменди (Гевара, 88), Мерино, Субельдия, Янузай (Порту, 74), Оярсабаль (Барренечеа, 79), Исак (Фернандес, 78).

Предупреждения: Шакла, 43. Кучо Эрнандес, 71. Портильо, 77. Порту, 89. Фернандес, 90+1. Барренечеа, 90+2.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

14 февраля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».