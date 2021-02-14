Карвахаль получил травму в матче с «Валенсией»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:0, второй тайм).

На 26-й минуте он, обрабатывая мяч, вдруг захромал и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел хавбек Лукас Васкес.

В текущем сезоне Карвахаль провел 12 матчей в ла лиге и отдал 2 голевые передачи. До игры с «Валенсией» он последний раз выходил на поле 2-го января.