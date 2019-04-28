"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе" (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличились Виллиан Жозе и Микель Оярсабаль. У гостей забил Самуэль Сайс.

"Хетафе" с 55 очками занимает четвертое место. Столько же у "Севильи", которая по дополнительным показателям идет пятой. "Реал Сосьедад" на девятом месте - 44 очка.

Чемпионат Испании

Ла лига

35-й тур

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:0)

Голы: Виллиан Жозе, 21 - с пенальти (1:0). Оярсабаль, 53 (2:0). Сайс, 89 (2:1).

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Айен Муньос, Пардо (Субименди, 84), Мерино, Сангальи (Рамирес, 67), Виллиан Жозе, Оярсабаль, Барренечеа (Хуанми, 90+1).

"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Микель (Хорхе Молина, 44), Джене, Оливера, Фламини (Сайс, 62), Сибасаки, Максимович, Хайме Мата, Дуро (Анхель, 46).

Предупреждения: Кабрера, 26. Мерино, 45+1. Рульи, 60. Хайме Мата, 75. Сайс, 83.

Судья: Прието Иглесиас.

28 апреля. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

Все о чемпионате Испании - здесь.