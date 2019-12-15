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«Хетафе» обыграл «Вальядолид» и вышел на четвертое место в ла лиге

15:53
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«Хетафе» выиграл у «Вальядолида» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Марк Кукурелья и Франсиско Портильо.

«Хетафе» набрал 30 очков и поднялся на четвертое место. У «Вальядолида» 19 очков и 15-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

17-й тур

«Хетафе» — «Вальядоли» — 2:0 (1:0)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Хетафе — Вальядолид

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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