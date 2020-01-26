«Хетафе» обыграл «Бетис» и догнал «Атлетико»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Хетафе» обыграл «Бетис» со счетом 1:0. Этот результат позволил «Хетафе» подняться на пятое место в турнирной таблице ла лиги и догнать «Атлетико».

Чемпионат Испании. Лига 1

21-й тур

«Хетафе» — «Бетис» — 1:0 (0:0)

Гол: Анхель, 89 — с пенальти.

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Этебо, 85), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Дейверсон, 65), Мата (Анхель, 75).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Барраган, Бартра, Манди, Алекс Морено, Гонсалес, Гуардадо (Аленья, 34), Каналес, Фекир (Тельо, 72), Хоакин, Лорен Морон (Борха Иглесиас, 80).

Предупреждения: Максимович, 48. Каналес, 56. Бартра, 63. Хоэль Роблес, 73. Эчейта, 74. Манди, 88.

Удаление: Феддаль, 90.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

26 января. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».