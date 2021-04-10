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«Кадис» с минимальным счетом победил «Хетафе»

16:57
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«Кадис» с минимальным счетом победил «Хетафе» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0. Полузащитник хозяев Давид Тимор срезал мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице ла лиги «Кадис» с 35 очками располагается на 12-й строчке, а «Хетафе» (30) занимает 15-е место.

Чемпионат Испании. Лига 1

30-й тур

«Хетафе» — «Кадис» — 0:1 (0:0)

Гол: Тимор, 64 — в свои ворота.

«Хетафе»: Сория, Ньом (Суарес, 70), Даконам, Оливера (Миранда, 84), Тимор, Максимович (Портильо, 70), Арамбарри, Аленья, Кукурелья, Мата, Кубо (Анхель, 51).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Эспино, Фали (Мауро, 73), Хосе Мари, Йенссон, Негредо (Алехо, 60), Переа (Искиэрдо, 60), Собрино (Лосано, 83), Санчес (Малбашич, 72).

Предупреждения: Мата, 11. Арамбарри, 62. Хосе Мари, 69. Йенссон, 73. Миранда, 84.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

10 апреля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

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