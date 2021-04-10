«Кадис» с минимальным счетом победил «Хетафе»
«Кадис» с минимальным счетом победил «Хетафе» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0. Полузащитник хозяев Давид Тимор срезал мяч в собственные ворота.
В турнирной таблице ла лиги «Кадис» с 35 очками располагается на 12-й строчке, а «Хетафе» (30) занимает 15-е место.
Чемпионат Испании. Лига 1
30-й тур
«Хетафе» — «Кадис» — 0:1 (0:0)
Гол: Тимор, 64 — в свои ворота.
«Хетафе»: Сория, Ньом (Суарес, 70), Даконам, Оливера (Миранда, 84), Тимор, Максимович (Портильо, 70), Арамбарри, Аленья, Кукурелья, Мата, Кубо (Анхель, 51).
«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Эспино, Фали (Мауро, 73), Хосе Мари, Йенссон, Негредо (Алехо, 60), Переа (Искиэрдо, 60), Собрино (Лосано, 83), Санчес (Малбашич, 72).
Предупреждения: Мата, 11. Арамбарри, 62. Хосе Мари, 69. Йенссон, 73. Миранда, 84.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
10 апреля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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