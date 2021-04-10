Бензема близок к подписанию нового контракта с «Реалом»
Карим Джазири, агент нападающего «Реала» Карима Бензема, высказался о будущем футболиста.
— Я говорил, что Карим хотел вернуться в «Лион», потому что это его город и его клуб. Но сегодня он близок к продлению контракта с «Реалом», — цитирует агента журналист Николо Скира.
Текущее соглашение с 33-летним французом рассчитано до лета 2022 года, оно может быть продлено до 2023 года.
В нынешнем сезоне Бензема провел 34 матча во всех соревнованиях, забил 24 мяча и сделал 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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