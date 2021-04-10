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Бензема близок к подписанию нового контракта с «Реалом»

16:12
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Карим Джазири, агент нападающего «Реала» Карима Бензема, высказался о будущем футболиста.

— Я говорил, что Карим хотел вернуться в «Лион», потому что это его город и его клуб. Но сегодня он близок к продлению контракта с «Реалом», — цитирует агента журналист Николо Скира.

Текущее соглашение с 33-летним французом рассчитано до лета 2022 года, оно может быть продлено до 2023 года.

В нынешнем сезоне Бензема провел 34 матча во всех соревнованиях, забил 24 мяча и сделал 6 результативных передач.

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