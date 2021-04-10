«Реал» — «Барселона»: где смотреть и во сколько начало матча
Сегодня, 10 апреля, состоится испанское класико, матч 30-го тура ла лиги, в котором «Реал» на своем поле примет «Барселону». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
В рамках чемпионата «Реал» побеждает каталонцев уже два матча подряд. В первом круге команда Зинедина Зидана одержала победу со счетом 3:1. В последний раз «Барселона» обыгрывала соперника в марте 2019 года.
Оба клуба преследуют «Атлетико» в турнирной таблице ла лиги. «Барса» идет второй, отставая от мадридцев на один балл, «Реал» — третий, у команды на два очка меньше каталонцев.
Следить за матчем «Реал» — «Барселона» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Рен ТВ.
Видеотрансляция матча «Реал» — «Барселона»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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