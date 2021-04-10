Сегодня, 10 апреля, состоится испанское класико, матч 30-го тура ла лиги, в котором «Реал» на своем поле примет «Барселону». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

В рамках чемпионата «Реал» побеждает каталонцев уже два матча подряд. В первом круге команда Зинедина Зидана одержала победу со счетом 3:1. В последний раз «Барселона» обыгрывала соперника в марте 2019 года.

Оба клуба преследуют «Атлетико» в турнирной таблице ла лиги. «Барса» идет второй, отставая от мадридцев на один балл, «Реал» — третий, у команды на два очка меньше каталонцев.

Следить за матчем «Реал» — «Барселона» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Рен ТВ.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Барселона»