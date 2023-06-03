Хесус Навас может установить рекорд сборной Испании

Защитник «Севильи» Хесус Навас вызван в сборную Испании на матчи финала четырех Лиги наций.

Победитель Лиги Европы может стать самым возрастным игроком в истории сборной Испании, если выйдет на поле — 37 лет и 193 дня.

Рекорд принадлежит Луису Суаресу, который играл за сборную Испании в возрасте 36 лет и 346 дней.