Симеоне: «Хотел бы когда-нибудь встретиться с Анчелотти не на футбольном поле»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своих отношениях с наставником «Реала» Карло Анчелотти.

«У нас хорошее мнение по поводу друг друга. Мы хорошо общаемся. Есть уважение. Они знают, что мы являемся хорошими конкурентами. У меня мало друзей. Я хотел бы когда-нибудь встретиться с Карло Анчелотти не на футбольном поле. Он выглядит отличным человеком. Имеет опыт работы в самых лучших командах мира. Надеюсь, я смогу с ним поговорить», — приводит слова Симеоне COPE.

Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Сообщается, что специалист может покинуть мадридский клуб по окончании сезона.