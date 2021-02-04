Хесе заявил, что Мбаппе хочет в «Реал»

Экс-нападающий «ПСЖ» Хесе, подписавший контракт с «Лас-Пальмасом», рассказал о желании бывшего одноклубника Кильяна Мбаппе перейти в «Реал».

— Мбаппе с нетерпением ждет встречи с «Реалом», — цитирует COPE Хесе. - Его кумир — Криштиану Роналду, и он начал наблюдать за ним в Мадриде. Он любит «Реал» и уверен, что однажды сыграет там.

Хесе начинал профессиональную карьеру в «Реале». В составе «ПСЖ» он числился с 2016 года, но большую часть карьеры провел в арендах: в «Стоук Сити», «Бетисе», «Спортинге», а в первой половине 2017 года он уже выступал за «Лас-Пальмас».